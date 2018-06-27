Костромской губернатор прокомментировал назначение Щеголева полпредом в ЦФО

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Честность, порядочность, доброе отношение к людям и умение управлять коллективом помогут Игорю Щеголеву на посту полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО), заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил Щеголева полпредом в ЦФО, освободив его от должности помощника президента.

"Игорь Олегович Щеголев — человек серьезных и глубоких качеств. Абсолютно четко конфигурирует вверенный коллектив, прописывает задачи, конструирует пути их решения. Поэтому очевидными были и успехи, когда Игорь Олегович работал министром связи и массовых коммуникаций РФ. При нем развивалось цифровое телевидение, связь четвертого поколения LTE", — цитирует Ситникова пресс-служба администрации области.

По мнению губернатора, наличие у нового полпреда эффективного управленческого опыта на федеральном уровне очень ценно.

"А его личные качества — высокая культура, доброе отношение к людям, честность, порядочность и умение управлять большими коллективами людей — без сомнения помогут ему на посту полпреда", — подчеркнул Ситников.

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