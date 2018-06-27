Силуанов рассказал о сохранении подхода к работающим пенсионерам

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти не будут индексировать пенсии работающих пенсионеров, но накопленная индексация будет учитываться в их пенсионном обеспечении после того, как они перестанут работать, рассказал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

"Мы считаем, что принятая концепция имеет основания, потому что в результате растут реальные доходы работников. Мы считаем, что в настоящий момент изменение этого подхода нецелесообразно", — добавил он.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили с 1 января 2016 года. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, вопрос о возвращении к ней не закрыт.

Индексация в 2019-м

Ранее Силуанов заявил, что в 2019 году пенсии неработающих пенсионеров вырастут в среднем на тысячу рублей, то есть будут проиндексированы на семь процентов — выше уровня инфляции, которая ожидается на уровне трех процентов. Это будет сделано в рамках выполнения майского указа президента Владимира Путина, предусматривающего ускоренную индексацию и рост пенсий в реальном выражении.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, в следующем году средняя пенсия вырастет до 15,4 тысячи рублей.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях пенсионного законодательства. Согласно документу, с 2019 года предполагается постепенное повышение пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.