Более пяти тысяч человек посетили VI Всечувашский праздник "Акатуй"

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июн — РИА Новости. Более пяти тысяч человек посетили VI Всечувашский праздник "Акатуй", который прошёл в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

Всечувашский "Акатуй" ежегодно отмечается в регионе в канун Дня Республики. Праздник прославляет земледельцев и символизирует единение народов.

"Ежегодное проведение национальных праздников позволяет шире демонстрировать красоту национальных нарядов, уникальные традиции, духовное богатство чувашского народа. Наша задача — сохранить это бесценное богатство и передать его молодому поколению", — процитировали в пресс-службе главу региона Михаила Игнатьева.

В пресс-службе добавили, что на празднике выступили 23 творческих коллектива из Чувашии и других регионов.

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