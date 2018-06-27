На Ямале благоустроят почти 60 общественных территорий и более 550 дворов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Более 550 дворов и 57 общественных территорий благоустроят за лето в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), на эти цели выделено два миллиарда рублей, сообщает правительство региона.

Заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора Ямала Сергей Карасев провел видеоселекторное совещание с муниципалитетами, посвященное этому вопросу.

"В 2018 году на Ямале в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 57 общественных и более 550 дворовых территорий в 35 городах и поселках из всех муниципальных образований. На реализацию программных мероприятий выделено два миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Карасев напомнил, что основные мероприятия по благоустройству в этом году проводятся в городах. В районах проекты благоустройства будут реализованы в 2019 году. В этом году в поселках с численностью населения более тысячи человек проводят санитарную очистку будущих площадок и готовят проектную документацию.

"Напоминаю, механизм распределения окружных финансовых средств подразумевает соблюдение ряда условий. Так, будет проверяться обязательное наличие проверенной на достоверность затрат документации, включение объектов в муниципальную программу и 100%-ное исполнение программных мероприятий в 2018 году", — приводятся в сообщении слова Карасева.

Муниципальные образования, в свою очередь, отчитались о процессе работ. В настоящее время органы местного самоуправления по всем объектам, планируемым к благоустройству в 2018 году, провели конкурсные процедуры и определили подрядные организации на выполнение работ.

Также на совещании обсудили выполнение программы обеспечения сельских поселений блочно-модульными установками по водоочистке. По данным окружных властей, 15 сельских населенных пунктов в шести районах Ямала до настоящего времени не обеспечены чистой водой. В прошлом году на территории арктического региона начат эксперимент по установке в малых населенных пунктах блочных очистных сооружений. Опыт оказался успешным. В связи с этим, правительство округа приняло решение об установке 17 модулей по очистке воды во всех указанных сельских населенных пунктах в 2018 году за счет средств окружного бюджета, уточняет правительство.

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