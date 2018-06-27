Жириновский предложил запретить памятники с изображением сигарет

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отказаться от идеи памятников, увековечивающих знаменитостей с сигаретой, и любого упоминания вредных привычек в кино и по телевидению, чтобы не пропагандировать их.

В конце июня на малой родина поэта Роберта Рождественского в селе Косиха Алтайского края установили памятник. По данным ряда СМИ, эскиз памятника первоначально предполагал изображение поэта с сигаретой в руках.

"В Алтайском крае подкорректировали скульптуру поэта Роберта Рождественского. Из руки убрали сигарету, с которой в жизни известный писатель не расставался. И правильно сделали. Ну, сколько можно под прикрытием известных людей пропагандировать алкоголь или табак? Может, Рождественский и курил много, но неужели это та деталь, которую непременно нужно увековечить в бронзе?" — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

"Нужно вообще исключить упоминание курения или распития спиртного в культуре, СМИ, рекламе, литературе и кино. Не пострадает художественный замысел без этого", — полагает политик.

Он пояснил, что людям свойственно подражание, и поэтому, хотя абсолютно всем известно о вреде курения, курит, тем не менее, треть населения.

"Как это объяснить? Именно желание подражать, соответствовать стереотипам, казаться мужественнее и тому подобное толкает миллионы к этой вреднейшей привычке. Поэтому и важно исключить любую пропаганду курения", — заключил Жириновский.