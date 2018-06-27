В Россию вернулись моряки с застрявшего в Китае судна

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Моряки со стоящего на ремонте в Шанхае российского судна "Петр Великий", которые ранее просили помощи в репатриации, прибыли домой, сообщает приморское отделение Российского профессионального союза моряков.

Ранее профком моряков РПСМ Владивостока получил письмо от экипажа судна "Петр Великий", флаг — Россия, принадлежащего ОАО "Мурманское морское пароходство". Судно находится в судоремонтном заводе в Шанхае. На борту находились 19 человек. По информации экипажа, контракты закончились 12 июня, заработная плата не выплачена за май и аванс за июнь. Семь человек требовали репатриации. В ОАО сообщали, что готовится смена семи членов экипажа, подавших заявления.

"Профком моряков Владивостока получил сообщение, что экипаж судна "Петр Великий" благополучно вернулся на Родину. Ранее было известно, что ООО "Морское Мурманское пароходство" планирует репатриировать 7 человек, попросивших о списании, 26 июня экипаж прибыл на территорию РФ", — говорится в сообщении.