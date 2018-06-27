В Россию вернулись моряки с застрявшего в Китае судна

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Моряки со стоящего на ремонте в Шанхае российского судна "Петр Великий", которые ранее просили помощи в репатриации, прибыли домой, сообщает приморское отделение Российского профессионального союза моряков.
"Профком моряков Владивостока получил сообщение, что экипаж судна "Петр Великий" благополучно вернулся на Родину. Ранее было известно, что ООО "Морское Мурманское пароходство" планирует репатриировать 7 человек, попросивших о списании, 26 июня экипаж прибыл на территорию РФ", — говорится в сообщении.