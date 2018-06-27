На Колыме будут решать проблему транспортной доступности

МАГАДАН, 27 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Проблему транспортной доступности Магаданской области обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, властям Колымы поручено сформулировать предложения по ее решению, сообщает в среду правительство региона.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Носов обратил внимание, что актуальным остается вопрос увеличения частоты рейсов в летний период в Москву. Причем здесь важно, чтобы и количество рейсов с использованием плоских тарифов было увеличено, а приходящие в регион компании не завышали цены на билеты", — говорится в сообщении.

Носов также обратил внимание министерства на до сих не решенный вопрос реконструкции аэропортов в Эвенске и Сеймчане. Козлов поручил взять на контроль этот вопрос и проверить проектную документацию, которая составлялась несколько лет назад, с учетом повышающих коэффициентов. Он также считает, что проект должен быть реализован. На совещании также обсудили проблемы реконструкции аэропорта Магадана.

"Пока прошел только первый этап, второй запланирован с 2019 года. В этом году на это предусмотрено финансирование в размере 100 миллионов рублей, в 2019 — более 900 миллионов. Однако есть вопросы к подрядчикам, которые некачественно выполнили работы реконструкции взлетно-посадочной полосы. По словам министра, все дефекты должны быть устранены подрядчиками, ввод объекта в эксплуатацию должен быть обеспечен полностью, федеральным ведомствам будет поручено строго контролировать ход строительства", — говорится в сообщении.

Носов также обратил внимание министерства на качество колымских дорог.

"Считаю, что наши дороги не могут соответствовать федеральным нормативам. Проблемы действительно существуют и на федеральной трассе в первую очередь. Мне говорят, что дорога, к примеру, до аэропорта находится в нормативном состоянии. Но когда едешь, то объезжать приходится, то тормозить, то подбрасывает — кто-то лукавит. Мы найдем экспертов, которые дадут объективное заключение на состояние дорог. Средства на содержание и ремонты выделяются немалые, но результата не видно. Отношение к ремонту дорог Магаданской области должно быть пересмотрено всеми, кто финансирует ремонты и содержание, и кто эти работы выполняет", — цитирует сайт правительства Носова.

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