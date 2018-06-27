На Колыме будут решать проблему транспортной доступности

МАГАДАН, 27 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Проблему транспортной доступности Магаданской области обсудили на совещании в правительстве региона, которое провел министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, властям Колымы поручено сформулировать предложения по ее решению, сообщает в среду правительство региона.
"Временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Носов обратил внимание, что актуальным остается вопрос увеличения частоты рейсов в летний период в Москву. Причем здесь важно, чтобы и количество рейсов с использованием плоских тарифов было увеличено, а приходящие в регион компании не завышали цены на билеты", — говорится в сообщении.
Носов также обратил внимание министерства на до сих не решенный вопрос реконструкции аэропортов в Эвенске и Сеймчане. Козлов поручил взять на контроль этот вопрос и проверить проектную документацию, которая составлялась несколько лет назад, с учетом повышающих коэффициентов. Он также считает, что проект должен быть реализован. На совещании также обсудили проблемы реконструкции аэропорта Магадана.
Носов также обратил внимание министерства на качество колымских дорог.
"Считаю, что наши дороги не могут соответствовать федеральным нормативам. Проблемы действительно существуют и на федеральной трассе в первую очередь. Мне говорят, что дорога, к примеру, до аэропорта находится в нормативном состоянии. Но когда едешь, то объезжать приходится, то тормозить, то подбрасывает — кто-то лукавит. Мы найдем экспертов, которые дадут объективное заключение на состояние дорог. Средства на содержание и ремонты выделяются немалые, но результата не видно. Отношение к ремонту дорог Магаданской области должно быть пересмотрено всеми, кто финансирует ремонты и содержание, и кто эти работы выполняет", — цитирует сайт правительства Носова.
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