Врио губернатора Колымы будет строго контролировать реализацию соцпроектов

МАГАДАН, 27 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, находящийся в среду с визитом в Магадане, поручил временно исполняющему обязанности губернатора Колымы Сергею Носову лично контролировать реализацию социальных проектов, сообщает правительство региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о поддержке реализации 191 социального проекта на Дальнем Востоке. В Магаданской области таких проектов – пять. Это капитальный ремонт здания соматического стационара Магаданской областной детской больницы, модернизация помещений Тенькинской районной больницы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Магадане и плавательного бассейна в поселке Ола, а также модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования региона. Все проекты стартуют в этом году, на них предусмотрено финансирование более 700 миллионов рублей.

"Все деньги должны поддаваться счету и быть контролируемы. Нужно объяснить всем людям, которые на приемке, на подписании документов, строителям: если они эти денежные процессы или процедуры решили использовать как источник для обогащения, то, поверьте мне, мы организуем за этим жесткий контроль. Я никого не обвиняю, но говорю заранее о точках конфликта, которые могут произойти", — цитирует правительство Колымы Александра Козлова.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что по проектам в обязательном порядке должны проводиться конкурсы, чтобы выбрать лучших подрядчиков.

"Конкурсные процедуры должны гарантированно состояться, и подрядчики должны быть выбраны добросовестные, которые смогут выдержать жесткие сроки и выполнить работы качественно. За реализацию проектов будут отвечать персонально профильные министры. Обращаю внимание всех, что никакого разбазаривания денег не будет", — приводит сайт правительства региона слова Носова.

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