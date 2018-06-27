В Приморье запретили продажу вейпов несовершеннолетним

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли в окончательном чтении проект закона о запрете продажи вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним, сообщает пресс-служба краевого парламента.

"Приморье вошло в число регионов, где запрещена продажа вейпов несовершеннолетним. Краевые законодатели на июньской сессии приняли во втором и третьем чтениях проект закона "Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края", — говорится в сообщении.

Закон устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, в которых используется никотиновая жидкость. Продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст.

Для тех, кто не будет соблюдать ограничения, установят штрафы. В первом чтении депутаты одобрили изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях", согласно которым штра для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.

Регионы самостоятельно вводят подобные ограничения на продажу вейпов. Соответствующие законы приняты в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.