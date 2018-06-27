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Общество

Матвиенко выделила ключевые аспекты пространственного развития России

06:1427.06.2018
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фотоПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : пресс-служба СФ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Экономическая и социальная составляющие стратегии пространственного развития России до 2030 года должны быть равноправными по значимости для государства и общества, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Прежде всего вопрос о приоритетах стратегии. Судя по выступлениям ее разработчиков, акцент делается на инвестиционные, отраслевые и инфраструктурные аспекты пространственного планирования. Первостепенное значение этих тем сомнений не вызывает. Но не меньшее значение имеют и социальные аспекты пространственного развития. Ведь пространство России — это не только место размещения производительных сил, но и территория социальной, культурной, духовной жизни людей", — написала спикер в своей статье для газеты "Известия".

По ее словам, "комфорт, благополучие граждан — абсолютный приоритет деятельности государства".

"Казалось бы, это азбучные истины. Однако на практике при решении вопросов, связанных с размещением инвесторами новых производственных объектов, как правило, верх берут частные интересы компаний и отраслевые предпочтения федеральных министерств и ведомств", — добавила Матвиенко.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Она отмечает, что интересы регионов — создание новых рабочих мест, наполнение доходных статей бюджета, улучшение за счет этого качества жизни людей – "сплошь и рядом находятся на втором плане".

"Жизнь показывает: автоматически сам по себе оптимальный баланс экономической и социальной составляющих пространственного развития не возникает. Обеспечить его может только регулирующая деятельность органов власти всех уровней", — пишет спикер Совфеда.

"Документ должен предложить механизмы координации производственных, инвестиционных, инфраструктурных программ, осуществляемых различными уровнями власти. Но экономической эффективностью цели управления пространственным развитием страны не исчерпываются. Стратегия обязана содержать инструменты, которые обеспечат учет и реализацию интересов регионов в области здравоохранения, образования, культуры, уровня жизни населения, благоустройства территории, дорожного строительства и так далее", — считает она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По ее мнению, "пространство городов, сельских поселений, страны в целом необходимо сделать удобным, комфортным, улучшающим социальное самочувствие и настроение граждан.

"Словом, Стратегия пространственного развития — документ, экономическая и социальная составляющие которого должны быть равноправными по своей значимости для государства, общества. Он должен быть нацелен на обеспечение достойных условий жизни граждан на всей территории страны, где бы человек ни жил. Хочу подчеркнуть, что в решении этих вопросов важно не наступать вновь на одни и те же грабли. Я имею в виду — не сбиваться на командно-административные меры планирования и управления. Стратегия должна базироваться на принципах и механизмах рыночной экономики", — отметила Матвиенко.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ics-2008
Однако на практике при решении вопросов, связанных с размещением инвесторами новых производственных объектов, как правило, верх берут частные интересы компаний и отраслевые предпочтения федеральных министерств и ведомств

РИА Новости ria.ru/society/20180627/1523463383.html

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Матч окончен
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Австралия
2
Перу
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