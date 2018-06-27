Эксперт рассказал о проблемах при лечении наркомании в России

ООН, 27 июн — РИА Новости. Лечение от наркотической зависимости в России остается проблемой самих зависимых, власти пока продолжают избегать брать этот вопрос под свою ответственность, заявил во вторник журналистам глава Национального антинаркотического союза Никита Лушников, который выступил в рамках презентации доклада Управления ООН по наркотикам и преступности.

"Несмотря на это, ни одно ведомство, кроме, как ни странно, министерства иностранных дел, не берет на себя ответственность, чтобы взять огромный спектр реабилитационного сообщества под свой контроль, поэтому в нашей стране мы спасаемся сами, нам никто не помогает, когда-нибудь мы достучимся", — сказал Лушников.

Он сообщил, что "за 15 лет проделанной работы — из 15 тысяч человек, прошедших реабилитацию, более 5 тысяч находятся в ремиссии, да, это небольшой результат, но его можно увидеть, его можно прощупать".

"Реабилитационное сообщество в России не принадлежит ни к какому ведомству, МВД не хочет бороться с этим и их можно понять — это силовая структура, Минздрав считает, что они должны лечить, а не психологически вытягивать — мы хотим, чтобы нас учитывали и дали критерии и стандарты", — отметил глава НАС.

По его словам, возглавляемая им организация — "один из активистов, который собирает на своей площадке лучшие реабилитационные центры, чтобы на нашем примере Минздрав или Минтруд, или любое другое ведомство, которое имеет к этому отношение, могло бы оценить эту работу и сделать экспертное заключение или лицензирование подобных организаций".

"Минздрав — одно из профильных ведомств, которое должно нами заниматься, но они не идут на контакт с реабилитационным сообществом. Главный нарколог (Евгений Брюн — главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России — ред.) высказывает позицию, что все реабилитационные центры должны быть медицинскими. Я считаю, что медицина, она, конечно же, важна и необходима, но медициной не вылечить болезнь души", — заключил Лушников.