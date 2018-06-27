Российские ученые предложили вернуть охоте имперские традиции

МОСКВА, 27 июн ‒ РИА Новости. Возвращение некоторых утраченных норм в сфере охоты поможет оптимизировать современное регулирование этой деятельности. К такому выводу пришли представители Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Госохотуправления Тюменской области, которые провели научное исследование охотничьих правовых норм Российской империи и современной России.

Использование историко-правового метода позволило ученым сделать вывод о том, что значительная часть действующих ныне правовых норм, регулирующих охоту, берет начало в Российской империи конца XIX века. Как пояснила один из авторов исследования, доцент кафедры административного и финансового права ТюмГУ Елена Гладун, эксперты впервые провели сравнительно-правовой анализ Закона Российской империи от 3 февраля 1892 г. "Правила об охоте" с Федеральными законами "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".

"Анализ позволяет предположить, что целый ряд эффективных норм был утрачен в процессе изменения права собственности, прав на землю и иных смежных правовых отношений в период советского государства", ‒ подчеркнула она.

По мнению исследователей, возврат некоторых утраченных норм в современное законодательство об охоте весьма целесообразен. Как отметила юрист-практик Госохотуправления Светлана Шеинова, запрет выдачи охотничьего свидетельства лицам, которые ранее привлекались к ответственности за нарушение правил охоты, будет способствовать уменьшению этих нарушений.

В плане борьбы с браконьерством авторы статьи считают эффективным запрет на торговлю дичью через определенное количество дней после окончания срока охоты на тот или иной вид охотничьих животных. Сибирские юристы предлагают распространить этот запрет и на покупателей мяса дичи. В настоящее время дикое мясо продается в качестве деликатеса круглогодично.

Кроме того, авторам кажется значимой бытовавшая в Российской империи возможность установить категории охотников, которые не обязаны иметь охотничье свидетельство. Как указывают эксперты, государственные инспектора по охране окружающей среды для исполнения своих должностных полномочий зачастую вынуждены приобретать данные разрешения за собственные средства.

Как сообщили РИА Новости в ТюмГУ, предложения ученых планируется подать в рамках законодательной инициативы на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.