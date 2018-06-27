Российские ученые предложили вернуть охоте имперские традиции

МОСКВА, 27 июн ‒ РИА Новости. Возвращение некоторых утраченных норм в сфере охоты поможет оптимизировать современное регулирование этой деятельности. К такому выводу пришли представители Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Госохотуправления Тюменской области, которые провели научное исследование охотничьих правовых норм Российской империи и современной России.
Использование историко-правового метода позволило ученым сделать вывод о том, что значительная часть действующих ныне правовых норм, регулирующих охоту, берет начало в Российской империи конца XIX века. Как пояснила один из авторов исследования, доцент кафедры административного и финансового права ТюмГУ Елена Гладун, эксперты впервые провели сравнительно-правовой анализ Закона Российской империи от 3 февраля 1892 г. "Правила об охоте" с Федеральными законами "О животном мире" и "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов".
По мнению исследователей, возврат некоторых утраченных норм в современное законодательство об охоте весьма целесообразен. Как отметила юрист-практик Госохотуправления Светлана Шеинова, запрет выдачи охотничьего свидетельства лицам, которые ранее привлекались к ответственности за нарушение правил охоты, будет способствовать уменьшению этих нарушений.
В плане борьбы с браконьерством авторы статьи считают эффективным запрет на торговлю дичью через определенное количество дней после окончания срока охоты на тот или иной вид охотничьих животных. Сибирские юристы предлагают распространить этот запрет и на покупателей мяса дичи. В настоящее время дикое мясо продается в качестве деликатеса круглогодично.
Как сообщили РИА Новости в ТюмГУ, предложения ученых планируется подать в рамках законодательной инициативы на рассмотрение в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.