Эксперт призвала пересмотреть систему аккредитации вузов

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Систему оценивания и аккредитации вузов в РФ нужно пересмотреть, считает профессор национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Елена Ярская-Смирнова.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор отказал Московской высшей школе социальных и экономических наук ("Шанинке") в госаккредитации по ряду программ подготовки бакалавриата и магистратуры. Приказ был подписан 20 июня главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым. Такое решение было принято по результатам аккредитационной экспертизы. На сайте службы опубликован документ, в котором говорится, что эксперты нашли в учреждении нарушения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОСов). "Шанинка" сможет повторно подать заявление на госаккредитацию, устранив все нарушения, через год.

"Система должна быть усовершенствована, конечно. Это решение необходимо сейчас пересмотреть, касающееся "Шанинки", в частности, но, я думаю, что за этим последуют и какие-то другие вопросы. Необходимо, может быть, провести общественную экспертизу вот этой вот системы аккредитации Рособрнадзора. Мы видим рассогласование качественной подготовки и оценки", — сказала РИА Новости Ярская-Смирнова.

Также она добавила, что в "Шанинке" работают педагоги высокой квалификации. "Репутация очень высокая, и такой вот акт, он говорит о неучтенных каких-то нюансах, которые есть в этой системе оценивания, в системе аккредитации", — сказала профессор.

"Я уважительно отношусь к структуре Рособрнадзора, но они используют инструмент, который не все может поймать, необходимо его оттачивать, необходимо его пересматривать", — заключила Ярская-Смирнова.