На трассе М-5 восстановили движение после крупного ДТП

САРАТОВ, 26 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Движение транспорта на месте крупного ДТП на трассе М-5 "Урал" в Пензенской области, где погибли четыре человека и еще пять пострадали, полностью восстановлено, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Анна Шупилова.

Ранее Шупилова сообщила, что после ДТП участок трассы М-5 "Урал" был временно перекрыт, а объезд организован через город Каменка. Позднее источник в экстренных службах региона уточнил, что на месте аварии дорожные службы организовали реверсивное движение.

"Трасса полностью открыта", — сказала собеседница агентства, отметив, что движение возобновилось в полном объеме сразу после того, как были устранены последствия ДТП.

Два грузовых и шесть легковых автомобилей столкнулись во вторник утром на 565-м километре трассы М-5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, в результате погибли три сотрудника администрации и депутат собрания одного из районов области, еще пять человек госпитализированы. Губернатор Иван Белозерцев пообещал помощь семьям погибших. По данным минздрава региона, все пятеро пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.