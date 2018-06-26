В Госдуме призвали чаще проверять качество хлеба

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Качество хлеба в РФ следует проверять чаще, в том числе независимым службам, считает председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.
"Я ознакомился с этими материалами и рад этой информации. Но надо держать руку на пульсе и почаще проверять качество хлеба, в том числе и независимым соответствующим службам. Свой народ надо кормить качественным хлебом, но и за ценой надо смотреть внимательно. Потому что цена здесь играет большую роль, не менее важную", — заявил РИА Новости Кашин.
"Трудно не верить такой уважаемой организации как Роскачество, но в тоже время трудно не верить тем письмам и жалобам, которые поступали на качество хлеба. Одна наша служба говорит, что фальсификат на уровне 3-5% и все хорошо, другая служба — Сергея Данкверта (Россельхознадзор – ред.) — говорит, что 30%. Две службы и две разных оценки. Поэтому у нас перегибы бывают то в одну, то в другую сторону, руку надо держать на пульсе", — пояснил депутат.
"Поэтому я очень рад тому, что на сегодняшний день Роскачество, проверив качество нашего хлеба, пришло к выводу, что пекут хлеб из нормального качественного продовольственного зерна", — добавил зампред аграрного комитета.