В ГИБДД водителям посоветовали воздержаться от дальних поездок из-за жары

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ГИБДД России советует водителям воздержаться от дальних поездок и брать с собой в салон прохладительные напитки из-за сильной жары в Центральном федеральном округе.

"Госавтоинспекция МВД России призывает водителей быть аккуратнее на дороге в жаркую погоду и, по возможности, воздержаться в эти дни от дальних поездок, чтобы максимально снизить негативное влияние природных факторов на дорожную обстановку. По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в ЦФО столбик термометра будет держаться на отметке 30 градусов", — пояснили РИА Новости в ведомстве.

В жаркие дни ГИБДД советует водителям заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно перед дальней поездкой. Особое внимание нужно обратить на работу систем кондиционирования и электроники, а также проверить состояние аккумулятора во избежание его "закипания" на дороге.

"В длительную поездку брать с собой термос с прохладительным напитком, лучше – минеральную воду, которая хорошо утоляет жажду. На парковке поставить машину в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – полотенцем, тряпкой. Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона", — подчеркивают в ГИБДД.

В ведомстве напоминают, что в жаркую погоду ни в коем случае нельзя оставлять в салоне детей и домашних животных.

Ранее в погодном центре "Фобос" сообщили, что столбики термометров в столичном регионе к концу недели вновь достигнут отметки в 30 градусов. После воскресных ливней жара временно спала. В конце прошлой недели за сутки в Москве выпало порядка 17% месячной нормы осадков.