Бизнес выступил за повышение пособий по безработице, заявил Шохин

ГОРКИ, 26 июн — РИА Новости. Бизнес считает необходимым повысить пособия по безработице в России как минимум до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил журналистам глава Российской палаты промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Безусловно, мы считаем важным решить уже назревшую проблему пособий по безработице. Сейчас они составляют величину, которая не вписывается ни в какие параметры, связанные с жизнедеятельностью людей. Мы считаем, что нужно подтянуть это пособие до уровня как минимум минимальной заработной платы. И, безусловно, дело не в том, чтобы эти пособия платить, а в том, чтобы максимально использовать активные программы на рынке труда", — сказал Шохин после совещания у премьера по социально-экономическим вопросам.

Согласно постановлению правительства, максимальная величина пособия по безработице на 2018 год установлена в размере 4,9 тысячи рублей, минимальная — 850 рублей. Что касается МРОТ, он с 1 мая был увеличен до прожиточного минимума и сейчас составляет 11 163 рубля.