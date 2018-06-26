МЧС предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Подмосковье

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Высокий — четвертый из пяти — уровень пожарной опасности ожидается в ближайшие четыре дня на территории Московской области, сообщает во вторник региональный главк МЧС РФ.

С 1 мая особый противопожарный режим введен на всей территории Подмосковья, он предполагает полный запрет на разжигание костров и использование мангалов в лесных массивах.

"Двадцать шестого — двадцать девятого июня местами в Московской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса", — говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем. Запрещается разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

При сжигании мусора расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, а сама территория вокруг места для сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от валежника, порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов.