Роспотребнадзор выявил пять нарушителей в ходе проверок детских лагерей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора провели свыше 15 тысяч проверок детских лагерей, выявлено пять несанкционированных учреждений, сообщается на сайте ведомства.

"В рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведено более 15,6 тысячи плановых и внеплановых проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в первую летнюю оздоровительную смену были установлены факты организованного отдыха детей в трех несанкционированных оздоровительных учреждениях, которые не входят в региональные реестры и начали работу без санитарно-эпидемиологических заключений. Кроме того, еще двум лагерям были выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения.

"По всем оздоровительным организациям, начавшим работу без санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора, были приняты меры административного воздействия в виде приостановления деятельности", — говорится в сообщении.