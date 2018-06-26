В Москве весной высадили более 300 тысяч деревьев и кустарников

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 300 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве этой весной, сообщил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
Свыше 135 тысяч саженцев высадили более чем в 2 тысячах дворов. Более 51 тысячи деревьев и кустарников появились на территории 274 социальных учреждений и более 142 тысяч — на улицах, бульварах, в скверах и вдоль магистралей.
Отмечается, что с 2011 года в рамках городских программ в Москве было высажено более 5 миллионов деревьев и кустарников.
Еще 37 тысяч деревьев и кустарников высадят в ходе работ по комплексному благоустройству городских территорий. Около объектов социальной сферы планируется высадить свыше семи тысяч кустарников, а более девяти тысяч деревьев появятся на особо охраняемых природных территориях.