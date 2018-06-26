В Москве весной высадили более 300 тысяч деревьев и кустарников

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более 300 тысяч деревьев и кустарников высадили в Москве этой весной, сообщил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

"Весной 2018 года в Москве появилось 330 тысяч новых деревьев и кустарников", — цитирует Кульбачевского официальный портал мэра столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

Свыше 135 тысяч саженцев высадили более чем в 2 тысячах дворов. Более 51 тысячи деревьев и кустарников появились на территории 274 социальных учреждений и более 142 тысяч — на улицах, бульварах, в скверах и вдоль магистралей.

Отмечается, что с 2011 года в рамках городских программ в Москве было высажено более 5 миллионов деревьев и кустарников.

© РИА Новости Высадка сирени в Москве в рамках программы благоустройства © РИА Новости Высадка сирени в Москве в рамках программы благоустройства

"Озеленение города продолжится осенью. Сейчас запланировано высадить свыше 208 тысяч растений. Как и в прошлые годы, основной объем озеленения придется на дворы — здесь появится более 130 тысяч саженцев", — говорится в сообщении.

Еще 37 тысяч деревьев и кустарников высадят в ходе работ по комплексному благоустройству городских территорий. Около объектов социальной сферы планируется высадить свыше семи тысяч кустарников, а более девяти тысяч деревьев появятся на особо охраняемых природных территориях.