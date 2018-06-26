Мантуров прокомментировал данные о качестве российского хлеба

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал данные Роскачества о российском хлебе.

Ранее Роскачество сообщило, что более 90% хлеба на российском рынке соответствует всем требованиям законодательства.

"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный "Знак качества". Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов", — заявил министр.

Он также добавил, что следует и в дальнейшем учитывать мнение потребителей, развивать индустрию и бороться за выполнение опережающих требований. Помимо этого, по итогам расследования Роскачества, было дано поручение сформировать меры по повышению стандартизации отрасли и введению повышенных стандартов качества, которые бы способствовали обновлению производства.