Болельщиков ЧМ познакомили с национальной кухней народов Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Фестиваль национальной кухни народов Урала, на котором болельщиков из Мексики и Японии познакомили с традиционными местными блюдами, прошел в Екатеринбурге, сообщает во вторник департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"В Свердловской областной межнациональной библиотеке состоялся фестиваль национальной кухни народов Урала (Festival of Ural Ethnic Cuisines). Мероприятие прошло в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу. На 13 подворьях гости фестиваля могли попробовать традиционные блюда русской, марийской, казахской, украинской и многих других кухонь. С кулинарными особенностями Урала познакомили болельщиков из Японии и Мексики – специально для них была организована доставка из центра города", — говорится в сообщении.

По словам организаторов, цель фестиваля – укрепление уважительного отношения людей разных национальностей, гармонизация межнациональных отношений, сохранение и поддержка разнообразных форм традиционной культуры народов Среднего Урала, а также знакомство гостей региона с особенностями национальной кухни.

"Мы приехали увидеть футбол, но для нас также очень важно попробовать еду страны, потому что это тесно связано с культурой, и для нас это важно. Мексиканская еда — очень вкусная, но русские блюда тоже. Мне понравились русские пирожки, еще я попробовал конину, мне очень понравилось. Я рад, что попал на этот фестиваль, такие события позволяют почувствовать единение с другими народами", – приводятся в сообщении слова болельщика из Мексики Херардо Фуэнтеса.

Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд, например, научились готовить плов. Кроме того, была организована выставка-продажа изделий мастеров народных промыслов и ремесел народов Среднего Урала и книг, посвященных кулинарии и национальной кухне народов России. В программу фестиваля также был включен концерт национальной музыки и песен народов Урала.

Чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге уже состоялись матчи Египет — Уругвай (0:1), Франция — Перу (1:0) и Япония — Сенегал (2:2). В среду в Екатеринбурге пройдет встреча третьего тура группового этапа между Мексикой и Швецией.

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