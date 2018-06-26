Тюменские власти помогут приобрести жилье семье с тройняшками

ТЮМЕНЬ, 26 июн — РИА Новости. Власти Тюменской области выделят из регионального бюджета средства на приобретение жилья семье, в которой в этом году родилась тройня; соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.
"Это третья семья с тройней, которая получит единовременную выплату на приобретение жилого помещения. Размер выплаты рассчитывается, исходя из состава семьи, в размере 18 квадратных метров площади на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальному образованию", — рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, в которых одновременно родились трое или более детей, введена в Тюменской области с 2013 года. За это время её получили 45 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов.
"Для многих самовольно построенный жилой дом является единственным жилым помещением. После принятия закона нам удастся решить проблему, с которой столкнулись земляки. Ситуацию держу на личном контроле", — сказал Моор.