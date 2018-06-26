Тюменские власти помогут приобрести жилье семье с тройняшками

ТЮМЕНЬ, 26 июн — РИА Новости. Власти Тюменской области выделят из регионального бюджета средства на приобретение жилья семье, в которой в этом году родилась тройня; соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.

"Это третья семья с тройней, которая получит единовременную выплату на приобретение жилого помещения. Размер выплаты рассчитывается, исходя из состава семьи, в размере 18 квадратных метров площади на одного члена семьи и средней стоимости одного квадратного метра жилья по муниципальному образованию", — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что мера государственной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилого помещения семьям, в которых одновременно родились трое или более детей, введена в Тюменской области с 2013 года. За это время её получили 45 семей из Тюмени, Ишима, Тобольска, Ялуторовска, Сладковского, Тюменского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сорокинского, Омутинского районов.

Кроме того, по информации пресс-службы губернатора, в регионе планируется принять закон, который поможет тюменцам оформить в собственность самострои, что спасет их от сноса. По словам врио главы региона, в подавляющем большинстве случаев отсутствие необходимых правоустанавливающих документов связано с несовершенством законодательства девяностых — начала двухтысячных годов.

"Для многих самовольно построенный жилой дом является единственным жилым помещением. После принятия закона нам удастся решить проблему, с которой столкнулись земляки. Ситуацию держу на личном контроле", — сказал Моор.

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