Верховный суд объяснил, когда власти могут отказать в согласовании митингов

Москва, 26 июн — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что заявку на митинг могут подать только не лишенные этого права категории лиц, а власти могут ее отклонить, если проведение митингов в этом месте запрещено.

Пленум напомнил, что право граждан на свободу митингов и собраний закреплено в Конституции РФ.

Постановление принято с учетом поручения президента РФ по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Конституционное право

"Данное конституционное право обеспечивается государственной защитой и предоставляет гражданам возможность свободно выражать и формировать мнения, выдвигать требования по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики, оказывая тем самым влияние на деятельность органов публичной власти, в том числе посредством критики совершаемых ими действий и принимаемых решений", — сказано в постановлении пленума.

Там отмечается, что организаторы должны уведомить органы власти о проведении публичного мероприятия не ранее дня, после которого остается 15 дней до даты запланированного мероприятия, и не позднее дня, после которого до него остается 10 дней.

ВС РФ напомнил, что органы власти вправе отказать в согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, когда уведомление о его проведении подано лицом, не имеющим на это права (например, судимым), либо если проведение митингов в заявленном месте вообще запрещено (например, рядом с судами или местами лишения свободы).

Перенос митинга в другое место

"Вмешательство органа публичной власти в право проведения мирных публичных мероприятий должно основываться на законе, быть необходимым и соразмерным преследуемой этим органом правомерной цели", — отмечается в постановлении.

ВС напомнил, что власти могут предложить организаторам перенести мероприятие в другое место. При этом "неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия, для граждан, не участвующих в нем… не могут являться уважительной причиной для изменения места и (или) времени проведения публичного мероприятия".

"Например, неудобства, связанные с необходимостью временного изменения маршрутов движения транспорта, помехи движению пешеходов не могут расцениваться в качестве уважительной причины предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, если условия дорожного движения и поведение всех участников этого движения будут находиться в пределах допустимых норм и не будут способствовать возникновению дорожно-транспортных происшествий", — подчеркивает ВС.

Уважительной причиной для переноса мероприятия пленум называет угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, невозможность доступа граждан к жилым помещениям и объектам инфраструктуры.

Ярмарки

Проведение культурно-массового мероприятия или ярмарки в месте, запрошенном под митинг, само по себе не может являться законным основанием для предложения об изменении места и времени проведения публичного мероприятия. Однако время и место проведения митинга могут изменить, если официальная информация о проведении культмассового мероприятия на этой же площадке была опубликована раньше, чем подано заявление на митинг. При этом дополнительным условием служит невозможность обеспечить безопасность сразу двум мероприятиям на одной площадке.