РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Верховный суд объяснил, когда власти могут отказать в согласовании митингов

13:2226.06.2018
12511
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. архивное фотоСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк

Москва, 26 июн — РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что заявку на митинг могут подать только не лишенные этого права категории лиц, а власти могут ее отклонить, если проведение митингов в этом месте запрещено.

Участники митинга. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ВС разъяснит ответственность за принуждение людей к участию в митингах
Пленум напомнил, что право граждан на свободу митингов и собраний закреплено в Конституции РФ.

Постановление принято с учетом поручения президента РФ по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Конституционное право

"Данное конституционное право обеспечивается государственной защитой и предоставляет гражданам возможность свободно выражать и формировать мнения, выдвигать требования по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики, оказывая тем самым влияние на деятельность органов публичной власти, в том числе посредством критики совершаемых ими действий и принимаемых решений", — сказано в постановлении пленума.

Там отмечается, что организаторы должны уведомить органы власти о проведении публичного мероприятия не ранее дня, после которого остается 15 дней до даты запланированного мероприятия, и не позднее дня, после которого до него остается 10 дней.

ВС РФ напомнил, что органы власти вправе отказать в согласовании проведения публичного мероприятия только в случаях, когда уведомление о его проведении подано лицом, не имеющим на это права (например, судимым), либо если проведение митингов в заявленном месте вообще запрещено (например, рядом с судами или местами лишения свободы).

Перенос митинга в другое место

"Вмешательство органа публичной власти в право проведения мирных публичных мероприятий должно основываться на законе, быть необходимым и соразмерным преследуемой этим органом правомерной цели", — отмечается в постановлении.

ВС напомнил, что власти могут предложить организаторам перенести мероприятие в другое место. При этом "неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия, для граждан, не участвующих в нем… не могут являться уважительной причиной для изменения места и (или) времени проведения публичного мероприятия".

Верховный суд. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Верховный суд пояснил, из-за чего нельзя отказать в проведении митинга
"Например, неудобства, связанные с необходимостью временного изменения маршрутов движения транспорта, помехи движению пешеходов не могут расцениваться в качестве уважительной причины предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, если условия дорожного движения и поведение всех участников этого движения будут находиться в пределах допустимых норм и не будут способствовать возникновению дорожно-транспортных происшествий", — подчеркивает ВС.

Уважительной причиной для переноса мероприятия пленум называет угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, невозможность доступа граждан к жилым помещениям и объектам инфраструктуры.

Ярмарки

Проведение культурно-массового мероприятия или ярмарки в месте, запрошенном под митинг, само по себе не может являться законным основанием для предложения об изменении места и времени проведения публичного мероприятия. Однако время и место проведения митинга могут изменить, если официальная информация о проведении культмассового мероприятия на этой же площадке была опубликована раньше, чем подано заявление на митинг. При этом дополнительным условием служит невозможность обеспечить безопасность сразу двум мероприятиям на одной площадке.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
rysnikola
демократия в действии.
1.узурпировать власть.
2.прокачать милицию в полицию.
3.создать нацгвардию для подавления недовольсв.
короче защатить революционные завоевания чисто по ленински.
4.начать процесс либерализации страны.
а не жмет ли вам ваш карман?? а долго ли ты жить собираешься с волочь??? и вообще чем ты недоволен - ты же свободен за это мы кровь перед домом правительства проливали.
5.не доволен?? иди протестуй в море ЛАПТЕВЫХ пока лед стоит.нечего тут глаза мозолить.
и тд и тп нехай живе вильна раша
13:55
26.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
26 июня 17:00
-
Австралия
-
Перу
26 июня 17:00
-
Дания
-
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена