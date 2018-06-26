Главы российских регионов высоко оценили подготовку Мордовии к ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Руководители четырех российских регионов приехали в Саранск на матч между сборными Ирана и Португалии и высоко оценили подготовку города к чемпионату мира по футболу, сообщила пресс-служба главы Мордовии.

Матч группового этапа чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными Ирана и Португалии 25 июня собрал 41,685 тысячи зрителей. Игра закончилась вничью со счетом 1:1.

"Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава республики Марий Эл Александр Евстифеев и глава Чувашии Михаил Игнатьев, приехавшие на игру ЧМ-2018, очень высоко оценили готовность Саранска к проведению международного турнира, степень произошедших в регионе преобразований и поблагодарили главу Мордовии Владимира Волкова и всех жителей республики за колоссальную работу", — говорится в сообщении.

Губернатор Пензенской области отметил, что Саранск "великолепно подготовился к чемпионату". "Когда заезжаешь в столицу Мордовии, настроение сразу поднимается от красоты, благоустроенности, от улыбающихся и открытых лиц болельщиков, жителей и гостей Саранска. Вы молодцы. Спасибо вам за это", — приводит пресс-служба слова Белозерцева.

Глава Марий Эл подчеркнул, что Саранск заявил о себе как город, о котором знают за рубежом, и поздравил жителей республики с "помолодевшей и похорошевшей столицей".

Губернатор Брянской области признался, что впервые оказался на мордовской земле и поражен увиденной красотой, чистотой и изяществом.

"Саранск очень преобразился. Что было и как стало – просто несравнимо. И всё это — для жителей республики, для горожан и гостей. Увидеть профессиональный футбол вживую – это очень здорово, особенно для детей, для их патриотического воспитания. Мы всегда болели и, конечно, будем болеть за российскую сборную. Хочу поблагодарить главу Мордовии и всех жителей республики за то, что я сегодня здесь", — заявил глава Чувашии.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Саранск принимает матчи группового этапа: 16 июня — Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня — Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

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