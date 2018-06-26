Свердловские власти рассказали о главном достижении ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Иностранцы, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу, поймут, что с русскими можно работать, в этом главное достижение ЧМ-2018, заявил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

"Проведение матчей чемпионата мира по футболу покажет и даст уверенность нашим потенциальным партнерам, что с нами можно работать и что мы готовы реализовывать большие, масштабные, значимые проекты. И для нас в этом – самая большая ценность. Люди, которые будут приезжать, они будут вспоминать шквал, массу позитивных эмоций, которые болельщики их стран испытали здесь. Люди уехали и будут понимать, что то, что пишут порой в западных СМИ, о том, что здесь все плохо, это все не так. Вспоминается всегда хорошее", — заявил министр в городском пресс-центре ЧМ-2018.

По его словам, на матчи чемпионата мира в Екатеринбург приезжают иностранные делегации, с которыми проводятся переговоры о дальнейшем взаимодействии. Кроме того, город презентует гостям свою заявку на "ЭКСПО-2025".

"Конечно, мы используем те возможности, которые предоставляет чемпионат мира. Приезжают официальные делегации, послы стран. Все вы знаете, что была в Екатеринбурге принцесса японского императорского дома. Приезжала большая делегация из Сенегала, лично встречал пять членов правительства. В ту среду я был приглашен на прием в уругвайское посольство. Приезжал замминистра иностранных дел Уругвая. Мы договорились о том, что в августе группа послов южноамериканских стран посетит Екатеринбург с целью знакомства с городом и дальнейшего возможного экономического взаимодействия", — отметил Козлов.

Чемпионат мира проходит на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге уже состоялись матчи Египет — Уругвай (0:1), Франция – Перу (1:0) и Япония – Сенегал (2:2). В среду в Екатеринбурге пройдет встреча третьего тура группового этапа между Мексикой и Швецией. Латиноамериканцам достаточно сыграть вничью, чтоб выйти в 1/8 финала с первого места в группе, шведов же дележ очков вряд ли устроит.

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