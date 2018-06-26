МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Специалисты Роскачества проверили хлеб в 62 регионах и определили, где пекут лучший.

Эксперты изучили продукцию 176 брендов по 50 различным показателям. Они проверили, есть ли в хлебе пестициды, фосфаты и следы картофельной болезни.

В этих регионах не нашли товаров с нарушениями:

Ставропольский край;

Воронежская область;

Саратовская область;

Тамбовская область;

Ленинградская область;

Челябинская область;

Краснодарский край;

Владимирская область;

Вологодская область;

Тульская область;

Кировская область,;

Пермский край;

Ростовская область;

Санкт-Петербург.

В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает 58 процентов.