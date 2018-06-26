МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Специалисты Роскачества проверили хлеб в 62 регионах и определили, где пекут лучший.
Эксперты изучили продукцию 176 брендов по 50 различным показателям. Они проверили, есть ли в хлебе пестициды, фосфаты и следы картофельной болезни.
В этих регионах не нашли товаров с нарушениями:
- Ставропольский край;
- Воронежская область;
- Саратовская область;
- Тамбовская область;
- Ленинградская область;
- Челябинская область;
- Краснодарский край;
- Владимирская область;
- Вологодская область;
- Тульская область;
- Кировская область,;
- Пермский край;
- Ростовская область;
- Санкт-Петербург.
В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает 58 процентов.