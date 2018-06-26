Глава СПЧ передает украинскому омбудсмену информацию о состоянии Сенцова

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что всю информацию о состоянии находящегося в колонии на Ямале украинского режиссера Олега Сенцова, которую удается получить из ФСИН, он сообщает уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.

Ранее Денисова поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье Сенцова, голодовка которого в колонии длится уже более месяца. Она написала в Facebook, что адвокат заключенного утверждает, что Сенцов дал согласие на капельницу только в случае критического состояния и сейчас не получает питательных веществ.

"У нас с украинским омбудсменом очень активная переписка уже давно существует. Всю информацию, которую мне удается получить из Федеральной службы исполнения наказаний в отношении состояния здоровья Олега Сенцова, я немедленно сообщаю Денисовой", — сказал Федотов РИА Новости.

Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем в порядке, согласованном с российской коллегой Татьяной Москальковой, Денисова посетит колонию 8 в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится Сенцов.

"Думаю, что это будет очередным, но очень важным шагом на пути к решению важной проблемы, связанной не только с голодовкой Олега Сенцова, но в целом с судьбой удерживаемых лиц на Украине и в России. Хочу напомнить, что Совет постоянно выступает за то, чтобы были освобождены и возвращены на родину все удерживаемые лица на Украине и в России", — заявил глава президентского СПЧ.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.