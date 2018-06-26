Глава СПЧ передает украинскому омбудсмену информацию о состоянии Сенцова

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что всю информацию о состоянии находящегося в колонии на Ямале украинского режиссера Олега Сенцова, которую удается получить из ФСИН, он сообщает уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой.
"У нас с украинским омбудсменом очень активная переписка уже давно существует. Всю информацию, которую мне удается получить из Федеральной службы исполнения наказаний в отношении состояния здоровья Олега Сенцова, я немедленно сообщаю Денисовой", — сказал Федотов РИА Новости.
Он выразил надежду, что уже в ближайшем будущем в порядке, согласованном с российской коллегой Татьяной Москальковой, Денисова посетит колонию 8 в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится Сенцов.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.