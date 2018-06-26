Москалькова планирует посетить Сенцова

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что планирует лично посетить осужденного и отбывающего наказание в России Олега Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook поставила под сомнения предоставляемые ей данные о здоровье Сенцова. Она написала, что адвокат заключенного утверждает, что Сенцов дал согласие на капельницу только в случае критического состояния и сейчас не получает питательных веществ.

"По моим данным, поскольку я каждый день связываюсь с руководством ФСИН и с Саком Анатолием Ивановичем, уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком округе, ему (Сенцову) ставят капельницу с его согласия. Я намерена лично посетить, разобраться, все увидеть своими глазами", — сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что из заявления Денисовой следует, что Сенцов после длительной голодовки находится не в критическом состоянии, так как это являлось бы условием постановки капельницы, по словам его адвоката.

Ранее Москалькова заявила, что направила украинской коллеге Людмиле Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья от 20 июня. До этого она также сообщала СМИ, что, по полученным от местного омбудсмена данным, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.