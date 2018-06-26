Власти проверили качество российского хлеба

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Качество российского хлеба "превосходит все ожидания" — почти 90% продукции на рынке соответствует всем требованиям законодательства, говорится в сообщении Роскачества.
"Хлеб стал одним из лидеров потребительского рынка по количеству качественных товаров внутри категории. По результатам проведенных испытаний 86% исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, а 32% из них — и вовсе превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы", — отмечает Роскачество.
"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный "Знак качества". Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов", — указал в свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в релизе.
Где купить качественный хлеб
В ходе исследования эксперты Роскачества проверяли хлеб на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, а также устанавливали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность и количество клейковины. Помимо этого, эксперты изучили качество всех ингредиентов, которые были использованы при производстве.
Замыкают список лидеров Вологодская, Тульская, Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. В этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями. "В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает 58%, однако, в ряде случаев найдены недостатки", — добавляет Роскачество.
В релизе также указывается, что в ходе исследования экспертам организации удалось опровергнуть ряд распространенных "потребительских мифов". В частности, эксперты не выявили ни одного случая микробиологических отклонений в хлебе, не подтвердились и представления о повсеместной зараженности хлеба картофельной болезнью.
Планы на будущее
Руководитель Роскачества Максим Протасов указал, что мониторинг качества хлеба выявил несоответствие существующих стандартов современным реалиям, а также ряд правовых пробелов в законодательстве, связанных с нормированием ряда улучшителей хлеба и методиками их контроля.
"Прежде всего, необходимо провести колоссальную работу по совершенствованию текущей нормативно-правовой базы", — указал глава организации. Он отметил, что Росстандарт уже поддержал предложения Роскачества и внес в программу национальной стандартизации на 2019 год разработку российских методик испытаний качества хлеба на предмет улучшителей.
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".