Власти проверили качество российского хлеба

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Качество российского хлеба "превосходит все ожидания" — почти 90% продукции на рынке соответствует всем требованиям законодательства, говорится в сообщении Роскачества.

Организация по поручению Минпромторга РФ подвела итоги исследования качества хлеба, которое было запущено в июле 2017 года. Эксперты Роскачества изучили 176 брендов хлеба 62 регионов всех федеральных округов. Хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности. Анализ проходил по трем направлениям — на соответствие требованиям техрегламента, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.

"Хлеб стал одним из лидеров потребительского рынка по количеству качественных товаров внутри категории. По результатам проведенных испытаний 86% исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, а 32% из них — и вовсе превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы", — отмечает Роскачество.

"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный "Знак качества". Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов", — указал в свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в релизе.

Где купить качественный хлеб

По словам министра, в дальнейшем необходимо учитывать мнение потребителей, развивать индустрию и стремиться к выполнению опережающих требований. Кроме того, по итогам исследования Роскачеству дано поручение сформировать необходимые меры по совершенствованию стандартизации отрасли и внедрению повышенного стандарта качества, который стимулирует участников рынка к модернизации производства.

В ходе исследования эксперты Роскачества проверяли хлеб на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, а также устанавливали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность и количество клейковины. Помимо этого, эксперты изучили качество всех ингредиентов, которые были использованы при производстве.

"Абсолютными лидерами по количеству высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Также значительная доля хлеба повышенного качества из исследованных товаров — в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области", — указывается в сообщении.

Замыкают список лидеров Вологодская, Тульская, Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. В этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями. "В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает 58%, однако, в ряде случаев найдены недостатки", — добавляет Роскачество.

В релизе также указывается, что в ходе исследования экспертам организации удалось опровергнуть ряд распространенных "потребительских мифов". В частности, эксперты не выявили ни одного случая микробиологических отклонений в хлебе, не подтвердились и представления о повсеместной зараженности хлеба картофельной болезнью.

Планы на будущее

"Только 1,7% исследованных товаров имели отклонения по наличию картофельной палочки. Кроме того, ни в одном из проверенных нарезных батонов не обнаружены химические загрязнители окружающей среды: токсичные элементы, микотоксины, пестициды и тяжелые металлы", — отмечается в сообщении.

Руководитель Роскачества Максим Протасов указал, что мониторинг качества хлеба выявил несоответствие существующих стандартов современным реалиям, а также ряд правовых пробелов в законодательстве, связанных с нормированием ряда улучшителей хлеба и методиками их контроля.

"Прежде всего, необходимо провести колоссальную работу по совершенствованию текущей нормативно-правовой базы", — указал глава организации. Он отметил, что Росстандарт уже поддержал предложения Роскачества и внес в программу национальной стандартизации на 2019 год разработку российских методик испытаний качества хлеба на предмет улучшителей.

"В следующем году Роскачество при поддержке Росстандарта представит несколько инициативных разработок по выявлению и нормированию улучшителей в хлебе, и возможности адаптации зарубежной научной базы, которую мы уже использовали при исследовании", — добавил Протасов.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".