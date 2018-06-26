"Биомусор подскочил". Подростки на Урале заплевали Вечный огонь

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Игорь Кармазин. Не Вечный огонь, а пионерский костер — так, видимо, решили подростки из города Копейска Челябинской области, когда приехали к монументу "Слава героям" на велосипедах, чтобы поглумиться над мемориалом. Сначала они посушили кроссовки и носки, затем стали плевать в пламя. Местные жители возмутились и требуют наказать молодых людей.

"Мама, что они делают?"

Инцидент в Копейске произошел вечером 24 июня. Как сообщили очевидцы, трое подростков подкатили к мемориалу на велосипедах. Они плевали в пламя, сушили носки и кроссовки, лазили по постаменту. Это происходило в светлое время суток, у всех на глазах. "На каждой лавочке сидели, много прохожих. Мы с мамой им сделали замечание, еще кто-то их пытался вразумить. Реакции не последовало. Мне ребенок сказал: "Мама, что они делают? Мы же туда цветочки клали". Я до сих пор в шоке", — рассказала РИА Новости свидетель произошедшего, не пожелавшая назвать свое имя. И добавила, что подростки делали вид, что, кроме них, никого нет.

В копейских группах началось бурное обсуждение. "Оп, биомусор подскочил", "Прям плевали?", "Что значит "на замечания не реагировали"?" — писали в комментариях. Следом уральцы начали придумывать наказания для хулиганов. "А отлупить их рука не поднялась?", "Штраф огромный родителям", "За побои можно и под статью попасть, пусть органы занимаются этим вопросом, а родители, наказанные рублем, накажут своих чад", — делились мнениями пользователи.

Впрочем, встречались и более миролюбивые. "Как хорошо, что в моем детстве не было "ВКонтакте" и т. п. Прямо никто не лазил?! На памятнике Ленину (мы сами) в крутые башики играли, а возле памятника напротив — в прятки… Есть что вспомнить", — ответила раздраженным горожанам одна из копейчанок.

На инцидент обратили внимание и в правоохранительных органах. Пресс-секретарь прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева сообщила РИА Новости, что в ОМВД Копейска направлено прокурорское поручение провести проверку. "В первую очередь необходимо установить возраст подростков, ведь административная ответственность наступает с 16 лет. Вроде бы они там ничего не сломали, но если будет доказан акт вандализма, может наступить и уголовная ответственность. Если подросткам меньше 16 лет, то ответственность понесут родители. Согласно законодательству, проверка длится десять дней, после этого будет примерная ясность о перспективах дела", — прокомментировала она.

© Фото очевидца происшествия Подростки на памятнике у Вечного огня в Копейске © Фото очевидца происшествия Подростки на памятнике у Вечного огня в Копейске

Тверк и мокрое белье

Надо заметить, что подобные происшествия в регионе уже не раз попадали в поле зрения силовиков. Так, 24 мая в сквере Победы в Челябинске пьяный вандал спалил в Вечном огне венки и цветы. В марте в Вечный огонь бросила венок неизвестная женщина. В январе в городе Коркино хулиганы потушили пламя монумента "Вечный огонь", забросав его снегом. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. В сентябре 2017-го мировой суд в Златоусте приговорил к 240 часам обязательных работ 18-летнюю Полину Корчагину, которая сожгла венок на мемориальном комплексе погибшим в годы Великой Отечественной войны работникам Златоустовского машзавода.

Акты вандализма происходили и в других регионах. В январе две школьницы в Абинском районе Краснодарского края плевали в Вечный огонь, танцевали возле мемориала и снимали все это на смартфон. В августе 2017-го в соцсетях распространились кадры сушки белья над Вечным огнем детьми из Нижнего Тагила. Власти Новороссийска в 2015-м привлекли к административной ответственности девушек за танец с элементами стиля тверк у мемориала "Малая земля", посвященного десантной операции советских войск в 1943-м. Одной из них назначили 15 суток административного ареста, две другие получили десять суток ареста, еще две отделались штрафом "с учетом состояния здоровья".

Законодатели при этом не считают, что необходимо вводить какое-то специальное наказание для малолетних вандалов. "У нас есть законодательные нормы, которые предполагают ответственность за такие правонарушения. Я считаю, что лучше должны отрабатывать школы, общественные организации и родители. Нужно действовать на предупреждение и профилактику подобных инцидентов. Причины такого поведения молодежи разные. Думаю, дело в том, что подростки предоставлены сами себе, недооценивают или не знают исторических фактов. Если кратко, то всему виной пробелы в воспитании", — объяснила РИА Новости депутат Госдумы Наталья Костенко.

Она добавила, что на днях в Госдуме во втором чтении был принят законопроект о статусе мемориалов "Вечный огонь". По словам парламентария, сейчас памятные места могут создаваться по решению любого чиновника в любом муниципалитете. Ответственности за мемориал потом никто не несет. К бесхозным памятникам и у подростков отношение часто соответствующее, посетовала Костенко.