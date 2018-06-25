Аксенов поддержал идею отмечать принятие Крыма в состав России на госуровне

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал законодательную инициативу российских депутатов и сенаторов о признании даты вхождения Крыма в состав Российской империи в 1783 году памятной датой.

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем СФ РФ Валентиной Матвиенко ранее внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о признании 19 апреля памятной датой России — Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани с состав Российской империи в 1783 году. Авторы документа указали, что Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом.

"Полностью поддерживаю инициативу Совета Федерации. Это решение давно назрело, не сомневаюсь, что депутаты примут его единодушно", — написал на свое странице в Facebook Аксенов.

Он напомнил, что день издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав России отмечают в Крыму уже более 20 лет, дата 19 апреля стала официальной памятной датой в республике.

"Благодарю Валентину Ивановну Матвиенко, Сергея Павловича Цекова, Ольгу Федоровну Ковитиди, депутатов Госдумы от Крыма, общественников, всех, кто на протяжении многих лет способствовал сохранению исторической памяти, укреплению нашего единства", — написал Аксенов.

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