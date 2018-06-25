МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пострадавшая при обстреле Алеппо уроженка Украины Ирина Баракат поделилась впечатлениями от получения российского гражданства.

"Я еще в прошлом году искала сайты, чтобы написать благодарственное письмо в первую очередь Владимиру Владимировичу. <…> Просто по-человечески (написать. — Прим. ред.) просто за то, что он и министр обороны Сергей Шойгу отдали приказ, чтобы меня вывезли сюда на лечение", — цитирует женщину телеканал РЕН ТВ

По словам Баракат, после ранения в Алеппо информацию о произошедшем передали Путину, который в свою очередь сказал: "Мы своих не бросаем".

Она также отметила, что на чемпионате мира по футболу болеет за сборную России и даже угадала счет в матче между сборными Россией и Египтом (3:1 в пользу сборной России. — Прим. ред.).

Баракат родилась в Одессе и переехала в Алеппо, выйдя замуж за гражданина Сирии. В 2016 году, прикрывая детей от взрыва снаряда, женщина лишилась ноги и кисти руки. Позже она обратилась к Путину на "прямой линии" и попросила помощи в получении российского гражданства. Будучи гражданкой Украины, Баракат не могла бесплатно приобрести протезы и воссоединиться с семьей.