Глава Росгвардии наградил артистов медалями за концерты для семей погибших

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал Виктор Золотов вручил медали "За содействие" и почетные грамоты Росгвардии деятелям культуры и народным артистам России за выступления на концертах для семей погибших сотрудников ведомства.

"Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил артистов за активное содействие в организации мероприятий для семей погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии, вручил деятелям культуры и искусства медали "За содействие" и почётные грамоты ведомства. Среди награжденных медалью "За содействие" — народные артисты России Владимир Винокур и Дмитрий Маликов, заслуженные артисты России Денис Майданов и Валерий Сюткин", — говорится в сообщении ведомства.

Директор Росгвардии отметил, что при помощи приглашенных гостей ежегодно проводится большое количество концертов, благотворительных акций и творческих вечеров для родственников сотрудников и военнослужащих Росгвардии. По словам Золотова, талант и исполнительское мастерство артистов вносят серьезный вклад в укрепление безопасности и правопорядка в России.

© Фото : Росгвардия /Алексей Арехов Генерал армии Виктор Золотов вручил деятелям культуры и искусства медали "За содействие" и почётные грамоты Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 25 июня 2018 © Фото : Росгвардия /Алексей Арехов Генерал армии Виктор Золотов вручил деятелям культуры и искусства медали "За содействие" и почётные грамоты Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 25 июня 2018

В списки воинских частей и подразделений Росгвардии навечно зачислены 847 росгвардейцев, погибших при выполнении служебных обязанностей. Имена военнослужащих и сотрудников ведомства в различных городах нашей страны носят 119 улиц, 48 школ, нижегородский кадетский корпус, 2 кадетских класса, парк культуры и отдыха, 5 самолётов, 3 вертолёта, 6 катеров, 3 электропоезда, электровоз и даже город Мамоново в Калининградской области (в честь Героя Советского Союза подполковника Н.В. Мамонова).

В населённых пунктах и на территориях воинских частей в РФ установлено более 170 памятников погибшим сотрудникам ведомства. Звание Героя РФ присвоено 172 росгвардейцам, из них 124 – посмертно.