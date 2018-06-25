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Общество

Роспотребнадзор усилил контроль у границ России из-за птичьего гриппа

18:1625.06.2018
(обновлено: 18:17 25.06.2018)
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© Fotolia / monticelllloКуры на птицефабрике. Архивное фотоКуры на птицефабрике. Архивное фото
© Fotolia / monticellllo

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за пищевой продукцией в период Чемпионата мира по футболу из-за волны птичьего гриппа, затронувшей приграничные с Россией территории, сообщили в пресс-службе ведомства.

Куры на птицефабрике. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Птичий грипп не несет угрозы человеку, заявили в Россельхознадзоре
"По состоянию на 01.06.2018 только на приграничных с Россией территориях зарегистрировано более 80 очагов этой инфекции, в том числе в Японии и Южной Корее — по 14 очагов, в Тайване — 73, Китае — пять", — сообщили в Роспотребнадзоре.

"В мае-июне 2018 года в Российской Федерации случаи гриппа птиц наблюдались в пяти регионах страны, преимущественно в личных подсобных хозяйствах. Случаев среди людей не зарегистрировано… Вместе с тем, на период ЧМ Роспотребнадзором усилен надзор за пищевой продукцией питания", — добавили в ведомстве.

Нет угрозы здоровью людей

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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Как рассказали в ведомстве со ссылкой на данные Всемирной организации здоровья животных (OIE), с 2013 года наблюдается вторая панэпизоотическая волна гриппа птиц. По итогам 2017 года зарегистрировано 2840 очагов этой инфекции в 61 стране мира, в том числе во Франции, Южной Корее, Тайване, Германии, Италии. При этом ситуацию и ликвидацию вспышек осложняет циркуляция различных подтипов вируса. В январе 2018 года восемь стран (Афганистан, Камбоджа, Тайвань, Ирак, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка) и два континента (Африка и Азия) были поражены вспышками среди домашней птицы.

Роспотребнадзор также обращает внимание на утроение числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц (12 против 4) по сравнению с первой волной. Заболевание коснулось всех континентов. Погибло около 120 миллионов голов птицы. В 68 странах наблюдалась хотя бы одна вспышка гриппа птиц. Такие штаммы, как H5N1, H5N2 и H5N8 сегодня являются обычными для этих стран. Ни в одном из этих случаев запрета на употребление на мясо птицы и птицепродуктов не вводилось.

Собака породы акита-ину
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"В каждом случае Роспотребнадзором немедленно организуется проведение комплекса мер с целью предупреждения возможности преодоления межвидового барьера между птицей и человеком. Весь объем лабораторных исследований проводится Государственным научным центром вирусных биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора. Никаких изменений вируса, несущих риски для здоровья человека, на сегодняшний день не выявлено", — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что "ситуация по гриппу птиц в Российской Федерации не представляет угрозы для здоровья населения".

Правила безопасности

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CandyBoxImages
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Роспотребнадзор напоминает об основных правилах при приобретении, хранении и приготовлении блюд из мяса птицы. Приобретать следует только свежую продукцию с действующим сроком годности, хранят сырое мясо птицы в холодильнике отдельно от других, не подвергающихся термической обработке продуктов, а для разделки нужно использовать отдельные доски и кухонные приборы.

Также ведомство рекомендует для приготовления мяса птицы выбирать способы с достаточной термической обработкой (варка, тушение не менее 40 минут, жарка под крышкой), использовать для мытья кухонных приборов, соприкасающихся с сырым мясом, специальные моющие средства, а также мыть руки перед приготовлением пищи и после разделки сырых продуктов.

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3
Уругвай
0
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Матч окончен
2
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1
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