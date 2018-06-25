Тамбовская область направит 2,2 млн. рублей из бюджета на соцпроекты НКО

ТАМБОВ, 25 июн — РИА Новости. Тамбовская область в 2018 году направит 2,2 миллиона рублей бюджетных средств некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Итоги работы в 2017 году социально ориентированных НКО, использующих бюджетные средства, обсуждены в понедельник на заседании Координационного совета при губернаторе области.

"Глава администрации области Александр Никитин заявил об увеличении в 1,5 раза объема бюджетных средств, доведенных НКО в социальной сфере в 2018 году. Общая сумма субсидий в рамках подпрограмм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, запланированная на 2018 год, составляет 2,2 миллиона рублей. Финансовую поддержку организации могут получить в виде субсидий, участвуя в конкурсах проектов", — рассказал собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, в 2017 году на Тамбовщине существовало 612 различных НКО, за год их количество увеличилось до 640. Наибольшее количество некоммерческих организаций зарегистрировано в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Тамбовском, Жердевском, Мичуринском, Инжавинском, Сосновском, Знаменском и Моршанском районах.

Направления работы НКО — от организации стационарного и надомного обслуживания льготников до проведения театральных фестивалей и оказания дополнительных образовательных услуг. В прошлом году было заключено 40 договоров на безвозмездное пользование муниципальным имуществом некоммерческими организациями.

"В качестве примера можно привести работу НКО "Тихая гавань", которой 3 года назад в Уметском районе было предоставлено в аренду заброшенное здание больницы. Сейчас здесь пансионат для престарелых на 25 человек. Ежемесячная плата составляет до 15 тысяч рублей в месяц. С переходом на новую систему субсидирования плата с граждан будет взиматься на уровне государственных стационаров в сумме примерно 10 тысяч рублей, а, значит, получателями услуг могут стать люди со средним достатком", — отметили в пресс-службе.

На заседании Координационного совета был утвержден перечень пилотных муниципальных образований, на базе которых будут отработаны инновационные методики расширения спроса на услуги в социальной сфере, предоставляемые НКО. Это города Тамбов, Котовск и Мичуринск.

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