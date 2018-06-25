Вход на фан-фест ЧМ в Екатеринбурге закрыт из-за превышения лимита гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Вход на фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, где проходит трансляция матча Россия-Уругвай, закрыт из-за превышения лимита вместимости площадки, сообщается в официальной группе фан-феста в социальной сети "ВКонтакте".

"Вход на Фестиваль болельщиков FIFA ограничен в связи с превышением лимита вместимости площадки. Просим вас с пониманием отнестись к данной мере, которая связана с обеспечением безопасности зрителей", — говорится в сообщении.

Ранее департамент информационной политики губернатора Свердловской области сообщал, что, помимо фан-зоны, матч в Екатеринбурге будет транслироваться в кинотеатрах, ТРЦ и более чем в 20 барах и ресторанах. Узнать об альтернативных площадках для просмотра матча с участием национальной сборной можно в городских информационных пунктах у волонтеров.

Встреча заключительного тура группы А между сборными России и Уругвая проходит в Самаре. Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 турнира и теперь в личной встрече определят победителя группы. Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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