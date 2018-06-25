Власти Кубани планируют увеличить количество благоустроенных зеленых зон

КРАСНОДАР, 25 июн — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют увеличить количество благоустроенных зеленых зон в регионе, поскольку курортный регион России обязан быть зеленым, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Благоустройство территории для кубанцев и гостей региона – стратегически важная задача для Краснодарского края", — сказал он.

При этом Кондратьев отметил рост числа благоустроенных зеленых зон в черте городов и районов Краснодарского края за последние годы. "В муниципалитетах уделяют повышенное внимание благоустройству зеленых зон. В этом году участие в реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" примут 43 муниципальных образования против 38 участников в прошлом году", — уточнил губернатор.

Планируется, что на краевые средства будут благоустроены 41 дворовая территория, 49 общественных территорий и два городских парка.

"Мы курортный регион, который обязан быть красивым и зеленым. В качестве примера приведу Геленджик, который вошел в число победителей всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Теперь муниципалитет получит 100 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство", — добавил Кондратьев.

Он уточнил, что благодаря гранту на территории курорта появятся три прогулочные террасы со смотровыми площадками, с которых будет открываться вид на Геленджикскую бухту, также планируется благоустройство зеленой зоны у микрорайона Северный.

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