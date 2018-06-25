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Общество

На Ямале стартовал летний этап вакцинации северных оленей от сибирской язвы

16:2325.06.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковОлень. Архивное фотоОлень. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Летняя прививочная кампания северных оленей от сибирской язвы стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник правительство региона.

Дикий северный олень. Архивное фото
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Число краснокнижных северных оленей стремительно сокращается
В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"Сегодня, 25 июня, прививочные бригады окружной службы ветеринарии отправились в Ямальский, Шурышкарский и Надымский районы. В муниципалитетах стартовала летняя прививочная кампания северных оленей от сибирской язвы. Задействованы 56 специалистов госветслужбы, хозяйств района и 10 привлеченных специалистов. Летний этап вакцинации уже начат в Тазовском и Красноселькупском районах", — говорится в сообщении.

По данным властей, этой весной в первый этап вакцинации привито 23% оленей, или чуть более 151 тысячи голов. За летний сезон 2018 года в автономном округе запланировано привить свыше 650 тысяч голов в более 800 стадах. В кампании задействуют более 30 стационарных и 100 переносных коралей, привлекут порядка 80 прививочных бригад. Запас вакцины против сибирской язвы – 520 тысяч доз. В течение года планируется поступление еще 600 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счет федерального бюджета.

Выпас оленей на полуострове Ямал, Россия. Архивное фото
© AP Photo / Igor Novikov
Ямальцам предложат альтернативные способы содержания оленей
"Весенняя вакцинация прошла удачно, летом нужно сохранить набранный темп. Одновременно с вакцинацией проводим мечение оленей индивидуальными бирками. Без 100-процентной идентификации считаю полное оздоровление хозяйств невозможным. Для сельхозтоваропроизводителей учет стад включен в целевые показатели для получения субсидий, из соображений безопасности на убой должны поступить олени с индивидуальными средствами мечения, и мы готовы помочь оленеводам-частникам в данном вопросе", — приводятся в сообщении слова главного государственного ветеринарного инспектора Ямало-Ненецкого автономного округа Евгения Попова.

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