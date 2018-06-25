На Ямале стартовал летний этап вакцинации северных оленей от сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Летняя прививочная кампания северных оленей от сибирской язвы стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник правительство региона.
"Сегодня, 25 июня, прививочные бригады окружной службы ветеринарии отправились в Ямальский, Шурышкарский и Надымский районы. В муниципалитетах стартовала летняя прививочная кампания северных оленей от сибирской язвы. Задействованы 56 специалистов госветслужбы, хозяйств района и 10 привлеченных специалистов. Летний этап вакцинации уже начат в Тазовском и Красноселькупском районах", — говорится в сообщении.
По данным властей, этой весной в первый этап вакцинации привито 23% оленей, или чуть более 151 тысячи голов. За летний сезон 2018 года в автономном округе запланировано привить свыше 650 тысяч голов в более 800 стадах. В кампании задействуют более 30 стационарных и 100 переносных коралей, привлекут порядка 80 прививочных бригад. Запас вакцины против сибирской язвы – 520 тысяч доз. В течение года планируется поступление еще 600 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счет федерального бюджета.
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