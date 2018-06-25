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Общество

В ГД внесли проект, упрощающий получение украинцами российского гражданства

15:0325.06.2018
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР) внес в нижнюю палату парламента проект о праве граждан Украины, находящихся в России, на продление срока временного пребывания и получения вида на жительство, а также на получение ими и жителями Крыма гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.

Получение паспортов Российской Федерации в паспортно-визовом центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Соответствующий проект опубликован в базе данных Госдумы в понедельник.

"Для законодательного обеспечения легального нахождения на территории Российской Федерации беженцев с Украины законопроектом предлагается ряд последовательных мер от регистрации их временного пребывания до получения вида на жительство и гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Так, документ устанавливает особый порядок пребывания на территории России граждан Украины. В первую очередь проект закрепляет норму, позволяющую гражданам Украины продлить срок временного пребывания на территории России сверх 90 суток без выезда из России, подав мотивированное заявление.

"Внесенный законопроект предусматривает вывод из тени и легализацию находящихся на территории России временных беженцев с Украины путем "миграционной амнистии": указывается, что гражданин Украины, "просрочивший срок своего пребывания на территории РФ, вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу настоящего федерального закона, продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории РФ", — говорится в документе с примечанием о том, что прежние нарушения при этом не должны быть основанием для привлечения таких граждан к административной ответственности.

Паспорт гражданина РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Также в соответствии с законопроектом, узаконивший свое пребывание в России временный беженец с Украины получает вид на жительство без промежуточной стадии разрешения на временное проживание (РВП) и затем вправе претендовать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Кроме того, документ предлагает дать право гражданам Украины, законно находящимся на территории России, на получение вида на жительство без необходимости предварительно получать разрешение на временное проживание (аналогично высококвалифицированному специалисту, носителю русского языка или участнику госпрограммы содействия переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом). Вид на жительство гражданину Украины будет выдаваться на три года с правом продления, следует из текста проекта.

"Настоящий проект федерального закона устанавливает право гражданам Украины, имеющим вид на жительство в России, получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. При этом от них не потребуется подтверждение материального обеспечения и сдача экзамена по русскому языку. Отказ от гражданства Украины может быть оформлен в заявительном порядке, то есть соответствующее заявление может быть направлено по почте заказным письмом", — сообщается в пояснительной записке.

Солдаты украинской армии из батальона Донбасс. архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Законодательная инициатива также предлагает дать право на получение гражданства России в упрощенном порядке для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших до 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя и вернувшихся для постоянного проживания на территорию данных субъектов РФ после дня их присоединения к России.

"Данные лица, прожившие свою жизнь в Крыму или Севастополе и по жизненной необходимости выехавшие за его пределы, снятые с регистрации на день принятия Республики Крым и города Севастополя в Российскую Федерацию, по возвращению в родные места не могут получить гражданство России, становясь иммигрантами на своей Родине, что вызывает определенную социальную напряженность в связи с разделением семей и другими жизненными проблемами… Предлагаемый законопроект снимает данную проблему", — отмечает автор проекта.

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