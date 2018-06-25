Путин дал гражданство пострадавшей в Алеппо уроженке Украины

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ уроженки Украины Ирины Баракат, которая пострадала при обстреле в сирийском городе Алеппо, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Баракат обратилась к президенту на прямой линии во время прямого включения из Военно-медицинской академии (ВМА). Она рассказала, что родилась в Одессе, после чего, выйдя замуж за гражданина Сирии, переехала на его родину. Во время боевых действий в Алеппо Ирина работала переводчиком. Она была ранена в 2016 году, закрывая своих детей от взрыва снаряда. В итоге она лишилась ноги и кисти руки. Женщину доставили в ВМА на лечение российские военные. Ирина сообщила, что получить бесплатно протезы, являясь гражданкой Украины, не может. Кроме того, без российского гражданства она не может пригласить из Сирии семью. Ирина попросила оказать содействие в получении российского гражданства и воссоединении с семьей. Путин пообещал оказать ей помощь.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине", — говорится в указе.