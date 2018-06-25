Путин пообещал помочь Кемеровской области со школьными автобусами

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с и.о. губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым пообещал помочь со школьными автобусами, но взамен поручил обеспечить в регионе "нормальные дороги", чтобы машины не разваливались.

На встрече с главой государства Цивилев попросил помочь в выделении 160 школьных автобусов в этом году и 100 автобусов в 2019-м. По его словам, в области ими пользуется 13 тысяч детей, однако 260 автобусов уже находятся практически в аварийном состоянии и требуют замены.

"Что касается школьных автобусов, у нас программа есть, в этом году предусмотрено 1 миллиард 900 миллионов, но это вся программа. А вам, знаю, нужно достаточно большое количество, поэтому поэтапно мы это будем делать. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что и местные дороги должны быть в нормальном состоянии, в нормативном. Поэтому обращаю ваше внимание на это", — сказал Путин.

"Нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации", — отметил он.

Цивилев был назначен на пост исполняющего обязанности кемеровского губернатора 1 апреля.