Путин пообещал помочь Кемеровской области со школьными автобусами

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с и.о. губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым пообещал помочь со школьными автобусами, но взамен поручил обеспечить в регионе "нормальные дороги", чтобы машины не разваливались.
"Что касается школьных автобусов, у нас программа есть, в этом году предусмотрено 1 миллиард 900 миллионов, но это вся программа. А вам, знаю, нужно достаточно большое количество, поэтому поэтапно мы это будем делать. В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что и местные дороги должны быть в нормальном состоянии, в нормативном. Поэтому обращаю ваше внимание на это", — сказал Путин.
"Нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации", — отметил он.
Цивилев был назначен на пост исполняющего обязанности кемеровского губернатора 1 апреля.