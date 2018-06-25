Ректоры МГУ и СПбГУ обратились к Медведеву с просьбой о финансировании

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что обратился вместе с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой выделить дополнительную господдержку для зарплат преподавателям.

"Мы обратились с Николаем Михайловичем Кропачевым к председателю правительства и описали эту проблему, что да, мы выполняем указ президента и будем выполнять, но мы считаем, что нам требуется дополнительная государственная поддержка с тем, чтобы мы могли в меньшей степени использовать внебюджетные средства, а использовать их на развитие, на покупку оборудования, на другие проблемы", — сказал Садовничий на пресс-конференции.

Он рассказал, что средняя заработная плата преподавателей в МГУ по Москве составляет 136 тысяч рублей.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что средняя зарплата преподавателей вузов возросла в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 8,7 тысяч рублей. Согласно "майским указам" президента РФ, зарплата учителей должна была достигнуть к 2018 году 100% от средней по региону, а профессорско-преподавательского состава — 200%.