В Тюменском президентском кадетском училище состоялся первый выпуск

ТЮМЕНЬ, 25 июн — РИА Новости. Более 90 кадет стали первыми выпускниками Тюменского президентского кадетского училища; золотые медали и аттестаты с отличием получили восемь юношей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Пять лет назад состоялось торжественное открытие Тюменского президентского кадетского училища. Все здесь начиналось практически с нуля. Вы стали основоположниками традиций нового учебного заведения, вписали в его историю первые успехи и достижения. Спустя пять лет мы можем уверенно сказать, что Тюменское президентское кадетское училище состоялось, заслужило уважение и почет, стало символом возрождения кадетской школы", — привел собеседник агентства слова временно исполняющего обязанности губернатора Александра Моора.

Он добавил, что в ТПКУ обучаются мальчики со всех уголков России, в том числе дети военнослужащих и гражданского персонала Минобороны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

По информации пресс-службы главы региона, Тюменское президентское кадетское училище открылось 1 сентября 2013 года. В конце того же года здесь было официально открыто научное общество кадет. В нем работают шесть научно-исследовательских лабораторий: математики, информатики и информационно-коммуникационных технологий, истории и искусства, естественно-научного цикла, русского языка и литературы, иностранных языков. На сегодняшний день в научном обществе состоят более шестисот воспитанников училища.

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