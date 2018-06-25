Заключенных в Забайкалье начнут кормить мраморной говядиной

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В рацион осужденных, отбывающих заключение в Забайкалье, войдут блюда из мраморной говядины, сообщает УФСИН России по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, для исправительной колонии города Нерчинск уже закуплены более ста голов телят абердин-ангусской породы — выведенной в Шотландии породы крупного рогатого скота.

"Для выпаса животных на специально отведенной территории, планируется трудоустроить не менее пяти осужденных", — говорится в сообщении ФСИН.

Краевое управление ФСИН заключило контракт с нерчинской колонией на поставку мясной продукции и в другие исправительные учреждения региона.