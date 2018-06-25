В Госдуме предложили пересмотреть практику финансовых санкций в системе ОМС

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением пересмотреть практику финансовых санкций в системе обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба политика.

Депутат отметил, что в настоящее время страховые организации могут наложить на учреждения здравоохранения санкции, к примеру, из-за отсутствия в документах "подписи врача, инициалов после фамилии, точного времени приема и иных технических деталей, имеющих формальный характер".

"Полагаю, что в случае возникновения у страховых медицинских организаций претензий к оформлению медицинскими учреждениями отчетных документов, их достаточно вернуть для уточнения и корректировки без применения санкций", — пишет Нилов в письме вице-премьеру.

Депутат убежден, что финансовые санкции "должны иметь под собой более существенные основания, чем простые бюрократические формальности и придирки при составлении отчетов".

"Прошу вас дать поручение изучить данную практику применения санкций к медицинским учреждениям здравоохранения, внести при необходимости изменения в ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" и иные нормативные правовые акты в целях прекращения деятельности страховых медицинских организаций, от которой страдают как медицинские учреждения здравоохранения и медицинские работники, так и в конечном итоге граждане", — заключил политик в письме.