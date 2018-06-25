В продукции пензенских предприятий обнаружили вирус птичьего гриппа

Куры в одном из цехов на птицефабрике. Архивное фото

Куры в одном из цехов на птицефабрике. Архивное фото

КАЗАНЬ, 25 июн — РИА Новости. В Башкирии обнаружен вирус птичьего гриппа в продукции двух пензенских предприятий, сообщает управление ветеринарии республики.

"В ходе мероприятий, проводимых в рамках проверки информации, поступившей из Россельхознадзора и Минсельхоза России, о вспышках высокопатогенного гриппа птиц типа А подтипа Н5 на территории Пензенской области на двух производственных площадках ООО "ПензаМолИнвест" и АО "Птицефабрика "Васильевская", были выявлены факты поступления птицеводческой продукции указанных предприятий на территорию Башкирии", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате исследования отобранных проб продукции в Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц типа А. Для подтверждения результатов материалы исследования направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире.

В настоящее время, по информации ведомства, устанавливаются хозяйственные связи и места реализации птицеводческой продукции с момента предположительного возникновения инфекции. Вся выявленная продукция, находящаяся на предприятиях и в торговых сетях, опечатывается и изолируется.