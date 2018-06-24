В Петербурге "Алые паруса" собрали рекордное число зрителей, пишут СМИ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге собрал в этом году рекордное количество зрителей, сообщает "Российская газета".

Его посмотрели от 50 до 80 тысяч (по разным оценкам) человек из 31 региона России и шести других стран. В частности,на мероприятии присутствовали иностранные болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу.

Праздник выпускников школ "Алые паруса" прошел в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. Вечером в субботу после традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, в которой приняли участие Quest Pistols Show, Alekseev, "Каста", Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.

После полуночи в акватории Невы началось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами из повести Александра Грина.

В этом году "Алые паруса" отмечают полувековой юбилей. Ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.