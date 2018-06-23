Выпускницы пансиона Минобороны получили в подарок памятные перстни

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова по старинной традиции вручила памятные позолоченные перстни выпускницам московского пансиона воспитанниц Минобороны России, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе военного ведомства.

"В субботу 23 июня заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила памятные перстни дочерям российских военнослужащих, которые окончили самое лучшее довузовское учреждение военного ведомства – пансион воспитанниц Минобороны России. На позолоченном перстне выгравирована эмблема пансиона в память о годах, проведенных в его стенах", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, традиция награждать именными перстнями выпускников императорских гимназий зародилась в 18 веке. В Российской империи выпускникам университетов специально заказывали перстни по случаю окончания учёбы.

Так, у выпускников Царскосельского лицея это было чугунное кольцо в виде сомкнутых рук. Подобная традиция была и в Пажеском Ее Императорского Величества корпусе. Памятные перстни носили знаменитые выпускники – герой Отечественной войны 1812 года генерал Дмитрий Дохтуров, писатель Александр Радищев, декабрист Павел Пестель и генерал Алексей Брусилов. Ношение "выпускного" перстня указывало на принадлежность его владельца к элите российского общества.

Сообщается, что восьмой по счету выпуск пансиона дает путевку в жизнь 104 девушкам, среди которых 17 золотых медалисток, 16 обладательниц аттестатов особого образца и множество победителей и лауреатов всероссийских олимпиад и конкурсов. Пансион пять лет подряд занимает лидирующие позиции рейтинга топ-500 лучших школ России и 100 лучших школ Москвы, является лидером рейтинга школ повышенного уровня образования России, входит в топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся.

На протяжении четырех лет Пансион воспитанниц удерживает Переходящий Вымпел Минобороны России, подтверждая высокое звание "Лучшее училище (кадетский корпус) министерства обороны Российской Федерации", подчеркнули в пресс-службе.

"Средний показатель воспитанниц по результатам ЕГЭ ежегодно выше среднего показателя по стране, что позволяет выпускницам пансиона поступать в лучшие российские вузы: МГИМО, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Военный университет министерства обороны РФ, Военно-медицинскую академию имени Кирова, Академию космических войск имени Можайского, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и в другие ведущие высшие учебные заведения страны", — добавили в пресс-службе военного ведомства.