Выпускницы пансиона Минобороны получили в подарок памятные перстни

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова по старинной традиции вручила памятные позолоченные перстни выпускницам московского пансиона воспитанниц Минобороны России, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе военного ведомства.
Как отметили в пресс-службе, традиция награждать именными перстнями выпускников императорских гимназий зародилась в 18 веке. В Российской империи выпускникам университетов специально заказывали перстни по случаю окончания учёбы.
Так, у выпускников Царскосельского лицея это было чугунное кольцо в виде сомкнутых рук. Подобная традиция была и в Пажеском Ее Императорского Величества корпусе. Памятные перстни носили знаменитые выпускники – герой Отечественной войны 1812 года генерал Дмитрий Дохтуров, писатель Александр Радищев, декабрист Павел Пестель и генерал Алексей Брусилов. Ношение "выпускного" перстня указывало на принадлежность его владельца к элите российского общества.
На протяжении четырех лет Пансион воспитанниц удерживает Переходящий Вымпел Минобороны России, подтверждая высокое звание "Лучшее училище (кадетский корпус) министерства обороны Российской Федерации", подчеркнули в пресс-службе.
"Средний показатель воспитанниц по результатам ЕГЭ ежегодно выше среднего показателя по стране, что позволяет выпускницам пансиона поступать в лучшие российские вузы: МГИМО, МГУ имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Военный университет министерства обороны РФ, Военно-медицинскую академию имени Кирова, Академию космических войск имени Можайского, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и в другие ведущие высшие учебные заведения страны", — добавили в пресс-службе военного ведомства.