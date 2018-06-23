Путин направил телеграмму выпускникам, приглашенным в Кремль

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму участникам торжественной церемонии для выпускников в Кремле, в которой отметил, что перед бывшими школьниками стоят новые большие цели, текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Рад приветствовать вас в Кремле на торжественных мероприятиях "Выпускник – 2018". Окончание школы – важное событие для каждого молодого человека. Отзвенел последний звонок, закончились экзамены, и перед вами стоят новые, большие цели, выбор жизненного, профессионального пути", — написал Путин.

Глава страны выразил уверенность в том, что бывшие ученики с теплыми чувствами будут вспоминать школьные годы, своих друзей и любимых учителей, которые многому их научили и всегда поддерживали в трудную минуту.

В завершение Путин пожелал осуществления всех намеченных планов, а также реализации талантов и возможностей. "Пусть во всех начинаниях вам сопутствует удача. В добрый час!", — добавил он.